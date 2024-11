/R E P R I S E -- Curieux objets, science étonnante! au Musée de la civilisation/

UN APERÇU LUDIQUE DE L'IMMENSE RICHESSE DE LA COLLECTION DU CABINET SCIENTIFIQUE DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La vitrine-exposition Curieux objets, science étonnante ! propose de découvrir, à travers les yeux d'Auguste-Maurice Tessier, élève du Séminaire de Québec au 19e siècle, des phénomènes scientifiques et des démonstrations en sciences physiques comme si nous étions en 1889. Suivant le récit en bande dessinée de l'illustrateur Paul Bordeleau, les visiteuses et visiteurs sont invités à répondre aux questions d'Auguste, à émettre des hypothèses, à échanger entre eux, et même, à manipuler un modèle interactif du disque de Newton.

La collection d'instruments scientifiques du cabinet de physique du Séminaire de Québec, une des plus importantes de ce genre en Amérique du Nord, est un véritable coffre aux trésors méconnu du grand public. Ces curieux objets ont une valeur inestimable tant pédagogique que patrimoniale. Ils racontent l'histoire de l'enseignement des sciences depuis deux siècles, mais surtout, ils sont la preuve que la science est depuis toujours… étonnante ! Gyroscope, zootrope, planétaire, lunarium, tellarium, machine électrostatique… Si déjà ces noms fascinent, imaginez ce dont ces objets sont capables et tout ce qu'ils peuvent raconter !

« Cultiver sa curiosité et s'intéresser à la grande diversité des disciplines scientifiques permet de comprendre notre monde et de stimuler notre si précieuse capacité d'émerveillement. Cette vitrine-exposition est une proposition efficace et ludique où sont présentés non seulement des objets rares et fascinants, mais aussi, en un clin d'œil, la riche histoire de l'enseignement des sciences chez nous, au 19e siècle. » Louis-Yves Nolin, directeur général par intérim, Musée de la civilisation

La vitrine-exposition Curieux objets, science étonnante !, scénarisée et réalisée par le Musée de la civilisation, d'après le concept de Lison Claustres et Béatrice LeBel dans le cadre de l'Université internationale CELAT-MCQ, est présentée en collaboration avec la Fondation du Musée de la civilisation, le Musée des Ursulines et le Centre de démonstration en sciences physiques. Elle sera à l'affiche jusqu'au 13 octobre 2025.

À propos de la collection du cabinet scientifique du Séminaire de Québec

Depuis 1995 le Musée de la civilisation est responsable des collections du Séminaire de Québec, comprenant une prestigieuse collection d'instruments scientifiques. Constituée à des fins pédagogiques à partir du 19e

siècle, notamment grâce à l'élan entamé par les abbés Jérôme Demers et Jean Holmes, et suivant les développements de la physique, elle regroupe maintenant plus de 2000 instruments scientifiques acquis en Europe et aux États-Unis.

Si la collection du cabinet scientifique du Séminaire de Québec figure parmi les plus importantes en Amérique du Nord et témoigne du développement du savoir scientifique et de son enseignement, elle marque également les débuts d'une pratique de la muséologie scientifique au Québec.

