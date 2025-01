/R E P R I S E -- COURONNE NORD : HORAIRES D'HIVER EN VIGUEUR DÈS LE 6 JANVIER 2025/

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Les horaires d'hiver des services d'autobus d'exo entreront en vigueur, dans tous les secteurs de la couronne Nord, à compter du 6 janvier prochain. Ces changements visent à assurer un service de transport plus efficace, fiable et adapté aux habitudes de déplacement de la clientèle.

Optimisation des services

Afin d'améliorer l'expérience de transport des usagers, exo a effectué des ajouts de services en réaffectant des trajets moins performants ailleurs sur le réseau et a augmenté la capacité des véhicules en optimisant l'assignation de ceux-ci dans plusieurs secteurs de la couronne sud, et ce, à coût nul.

La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes.

Secteur L'Assomption

Ligne 2 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 11 : retrait des arrêts de le Paix/Gosselin et de la Paix/Dagenais

: retrait des arrêts de le Paix/Gosselin et de la Paix/Dagenais Ligne 100 : ajout d'un voyage en direction de Montréal

: ajout d'un voyage en direction de Montréal Ligne 400 : ajout d'un voyage à partir du terminus Repentigny en direction de Montréal

Secteur Laurentides

Ligne 8 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 9 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 15 : les départs de la gare Rosemère se feront désormais au quai 3

: les départs de la gare Rosemère se feront désormais au quai 3 Ligne 20 : les départs de la gare Rosemère se feront désormais au quai 2

: les départs de la gare Rosemère se feront désormais au quai 2 Ligne 22 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 23 : ajout d'un voyage la fin de semaine

: ajout d'un voyage la fin de semaine Ligne 93 : ajout de 7 nouveaux arrêts sur la 43e avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac certains voyages pourraient être effectués avec un plus gros véhicule

: Lignes 100 : horaire modifié déplacement de quelques mètres de l'arrêt Melançon devant l'aréna Melançon

: Ligne 101 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 102 : horaire modifié déplacement de quelques mètres de l'arrêt Melançon devant l'aréna Melançon

: Ligne 103 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 107 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 243 : horaire modifié

Secteur Terrebonne-Mascouche

Ligne 4 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 9 : les départs des voyages 14, 16 et 18 se feront désormais à l'arrêt 38e avenue/Adolphe-Chapleau

: les départs des voyages 14, 16 et 18 se feront désormais à l'arrêt 38e avenue/Adolphe-Chapleau Ligne 11 : le voyage 43 sera effectué avec un plus gros véhicule

: le voyage 43 sera effectué avec un plus gros véhicule Ligne 18 : certains voyages pourraient être effectués avec un plus gros véhicule

: certains voyages pourraient être effectués avec un plus gros véhicule Ligne 19 : direction terminus Montmorency : ajout de 2 voyages en heure le matin et retrait de 3 voyages le soir direction terminus Terrebonne : ajout de 3 voyages le soir et retrait de 3 voyages le matin

: Ligne 23 : horaire modifié le voyage 43 sera effectué avec un plus gros véhicule

: Ligne 24C : retrait définitif de 2 voyages. Option de déplacement possible avec la ligne 18

: retrait définitif de 2 voyages. Option de déplacement possible avec la ligne 18 Ligne 25 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 30 : direction station Radisson : ajout de 2 voyages le matin direction terminus Terrebonne : ajout de 2 voyages le soir

: Ligne 140 : horaire modifié

Consultez les nouveaux horaires dès maintenant.

À propos

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Information aux médias: Andréanne Gagnon, Moïse Alex Docteur, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]