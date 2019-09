/R E P R I S E -- Convocation - Séance d'information technique et visite des tunnels Ville-Marie et Viger/

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports invite les représentants des médias à une séance d'information technique, suivi d'une visite des tunnels afin d'en apprendre davantage sur la solution retenue du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger. À cette occasion, la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau, se joindra aux représentants des médias pour une mêlée de presse à la fin de la visite, soit vers 10 h.

Les bottes à embouts d'acier ne sont pas obligatoires, mais le port d'un soulier fermé et plat est requis. Un casque et un dossard seront prêtés sur place.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 5 septembre 2019



HEURE : 8 h 30 - Séance d'information technique*

9 h - Visite des tunnels

10 h - Mêlée de presse



LIEU : Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC)

640 avenue Viger Ouest

Montréal (Québec) H3C 3S8

*Aucune image ne pourra être prise lors de la séance d'information technique.

La confirmation de votre présence est obligatoire pour la visite des tunnels. Vous pouvez le faire via la ligne médias du Ministère au 514 873-5600. Prendre note que les retardataires ne pourront prendre part à la visite.

