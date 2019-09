/R E P R I S E -- Convocation de presse : Cérémonie de remise des attestations de la 205e promotion soulignant les 50 ans de l'ENPQ/

Événement : Cérémonie de remise des attestations de la 205e promotion soulignant les 50 ans de l'ENPQ Date : Le vendredi 20 septembre 2019 Heure : De 9 h 15 à 12 h Lieu : École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet

NICOLET, QC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général de l'École nationale de police du Québec désire convier les médias à la cérémonie de remise des attestations de la 205e promotion soulignant les 50 ans de l'École nationale de police du Québec qui se déroulera le vendredi 20 septembre 2019.

Cette cérémonie sera sous la présidence d'honneur de l'adjoint parlementaire du premier ministre et député de Nicolet-Bécancour, monsieur Donald Martel, en présence de la mairesse de Nicolet, madame Geneviève Dubois.

Pour cette occasion spéciale, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, se joindra à l'événement.

Cérémonie de droit de cité

En vue de souligner le 50e anniversaire de l'institution, une cérémonie de droit de cité précédera la remise des attestations. De tradition militaire britannique, le droit de cité est un honneur conféré à une institution par les autorités municipales, lui accordant ainsi le privilège de poursuivre ses activités en ses murs. Cette cérémonie symbolique veut ainsi témoigner des excellentes relations que l'École, la Ville de Nicolet et ses citoyens entretiennent. Dans ce cadre, un défilé partira de l'École nationale de police du Québec et se rendra jusqu'à l'hôtel de ville.

Un peu d'histoire

Rappelons que le 4 octobre 1969, le premier ministre du Québec, M. Jean-Jacques Bertrand, accompagné par le ministre de la Justice, M. Rémi Paul, le ministre de l'Agriculture et de la Colonisation et député de Nicolet, M. Clément Vincent, et le ministre des Travaux publics, M. Armand Russel, procédait à l'inauguration de l'Institut de police du Québec en présence de son directeur général, M. Maurice Baril. Cet événement se déroulait lors de la cérémonie de collation des grades de la première promotion de l'Institut de police du Québec.

Aujourd'hui, les 72 aspirants policiers de la 205e promotion s'ajoutent aux 32 000 aspirants policiers déjà formés par notre institution depuis 1969.

Horaire pour les médias 9 h 15 Inspection de la 205e promotion

Départ du défilé vers l'hôtel de ville pour la cérémonie de droit de cité

À l'extérieur de l'École, en façade du bâtiment principal 9 h 30 Brève cérémonie de droit de cité

Hôtel de ville de Nicolet 10 h 15 Cérémonie de remise des attestations de la 205e promotion

Gymnase 11 h 25 Allocutions des dignitaires 12 h Fin de la cérémonie



12 h Mêlée de presse au besoin

SOURCE Ecole nationale de police du Québec

Renseignements: Andrée Doré, Conseillère en communication, École nationale de police du Québec, 819 293-8631, poste 6228, 819 244-1117

