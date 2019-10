/R E P R I S E -- Convocation - Course folle pour nos droits - Rassemblement citoyen pour la Journée de l'Alternative en santé mentale/

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Journée mondiale de la santé mentale (OMS) est soulignée au Québec comme étant la Journée de l'Alternative en santé mentale. À cette occasion, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), animera une activité de sensibilisation immersive sous le thème « Course folle pour nos droits », lors de laquelle des citoyens et citoyennes pourront faire l'expérience des discriminations vécues par les personnes vivant avec un problème de santé mentale. Prises de paroles et témoignages de personnes ayant traversé des difficultés en santé mentale seront au rendez-vous de 10h30 à11h00. Le dispositif de la Course folle sera animé à l'extérieur de 11h00 à 12h00. Notez que le rassemblement se tiendra en cas de pluie.