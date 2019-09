/R E P R I S E -- Convocation - Bilan de saison de la navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal/

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une prise d'images visant à marquer le dernier trajet, en 2019, de la navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal. La ministre sera disponible pour réaliser des entrevues individuelles et dresser un bilan de saison de cette navette.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 29 septembre



HEURE : 14 h 45



LIEU : Quai de la place du

Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

2, boulevard Saint-Jean-Baptiste

Pointe-aux-Trembles, Québec, H1B 3Z5

À noter que le départ de la navette se fera à 15 h. Les représentants des médias qui souhaitent embarquer à bord de la navette doivent confirmer leur présence à Mme Sarah Bigras.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et responsable de la stratégie maritime, Tél. : 418 446-5911, Sarah.Bigras@transports.gouv.qc.ca