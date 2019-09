/R E P R I S E -- Convocation - Avis média - Projet d'amélioration de l'autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien/

GATINEAU, QC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invitent les représentants des médias à un événement concernant le projet d'amélioration de l'autoroute 50.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 23 septembre 2019



HEURE : 11 h



LIEU : Mairie de la municipalité de L'Ange-Gardien

1177, route 315

L'Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tel : 418 643-6980