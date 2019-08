/R E P R I S E -- Convocation - Annonce concernant l'aéroport de Rouyn-Noranda/

ROUYN-NORANDA, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invitent les représentants des médias à une annonce concernant l'aéroport de Rouyn‑Noranda. Pour l'occasion ils seront accompagnés de la mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire.

Cet événement aura lieu :







DATE : Le 26 août 2019







HEURE : 15 h 15







LIEU : Aérogare temporaire de Rouyn-Noranda



80, avenue de l'Aéroport



Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0G3

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tel : 418 446-5911; Carl Charest, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 418 454-4817