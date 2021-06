/R E P R I S E -- Consultation publique virtuelle - Vers un cadre d'intervention en reconnaissance à la Ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports convie la population et tous les groupes intéressés à participer à une consultation publique portant sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance que la Ville de Montréal propose d'adopter.

Sur la base des nombreux marqueurs de reconnaissance issus des choix du passé, les interventions officielles de reconnaissance de nature mémorielle ou patrimoniale - cérémonie commémorative, commémoration matérielle, toponymie, identification et citation - sont actuellement réalisées au cas par cas, selon les propositions provenant de nombreux acteurs et sans réelle vision d'ensemble. En se dotant d'un cadre d'intervention, la Ville souhaite établir des balises pour la mise en place de futures reconnaissances, dans le but de souligner, de mettre en valeur et de faire connaître l'histoire, les valeurs et l'identité plurielle de Montréal.

Les activités de consultation se dérouleront essentiellement par visioconférence, dans le respect des consignes gouvernementales en vigueur en contexte de pandémie :

ÉTAPE 1 - S'INFORMER

La documentation en lien avec cette consultation est disponible à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/reconnaissance. La documentation peut aussi être transmise par la poste sur demande, en composant le 514-872-3000.

Le projet de Cadre d'intervention sera présenté lors d'une séance d'information virtuelle qui se tiendra comme suit :

DATE ET HEURE : MARDI 1ER JUIN 2021, À 19 H

Par visioconférence

Le lien pour visionner la séance en webdiffusion sera disponible le jour de l'assemblée à l'adresse suivante :

ville.montreal.qc.ca/reconnaissance

Une période sera réservée, après la présentation, à la lecture des questions et des commentaires du public, et aux réponses des personnes-ressources de la Ville de Montréal ou des membres de la Commission, le cas échéant.

IMPORTANT : Les personnes qui souhaitent poser leur question ou soumettre un commentaire pour cette deuxième partie de la séance sont invitées à remplir le formulaire web disponible dès maintenant à l'adresse ville.montreal.qc.ca/reconnaissance ou à communiquer avec le secrétariat des commissions permanentes par téléphone au 514-872-3000.

Il sera également possible de soumettre une question ou un commentaire par le biais du même formulaire en cours de séance, durant la pause qui suivra la présentation.

ÉTAPE 2 - SOUMETTRE UNE OPINION À LA COMMISSION

Vous pouvez participer à cette consultation de deux manières :

1- En présentant un mémoire ou une opinion devant la Commission, dans le cadre de l'une des trois séances publiques virtuelles prévues les :

LUNDI 21 JUIN 2021, À 13 H

MARDI 22 JUIN 2021, À 19 H

MERCREDI 23 JUIN, À 9 H 30

L'inscription pour présenter un avis à l'une ou l'autre de ces séances est obligatoire. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible à l'adresse ville.montreal.qc.ca/reconnaissance ou composez le 514-872-3000. La date limite d'inscription est le lundi 7 juin 2021, à 12 h.

2- En transmettant seulement un mémoire ou une opinion écrite par courriel à [email protected], ou encore par la poste ou en personne à l'adresse suivante :

Service du greffe

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

155, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1B5

Les mémoires et opinions écrites doivent être transmis au plus tard le mardi 22 juin 2021 à 17 h.

LES COMMISSIONS PERMANENTES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports est présidée par Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de la Ville, Le Sud-Ouest et conseillère désignée, Ville-Marie. M. Benoit Langevin, conseiller de la Ville, Pierrefonds-Roxboro, en assume la vice-présidence pour le volet municipal.

Sont également membres: M.Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, Lachine, Mme Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement, Lachine, Mme Christine Gosselin, conseillère de la Ville, Rosemont-La Petite-Patrie, Mme Mindy Pollak, conseillère d'arrondissement, Outremont, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville, Montréal-Nord, M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement, Le Sud-Ouest et Mme Stephanie Watt, conseillère de la Ville, Rosemont-La Petite-Patrie.

