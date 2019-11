/R E P R I S E -- Consultation publique - Montréal, objectif zéro déchet - Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025/

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs convie la population et tous les groupes intéressés à participer à une consultation publique portant sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025, qui vise à tracer la voie pour faire de Montréal une métropole zéro déchet d'ici 2030.

Cette consultation sera l'occasion de s'informer sur la vision et d'échanger sur les actions proposées pour atteindre les objectifs fixés quant à la gestion des matières résiduelles dans l'agglomération montréalaise.

Les séances de consultation se dérouleront comme suit :

DATES : Partie 1 - Séance d'information: présentation du dossier et période de questions du public

Mercredi 27 novembre 2019, à 19 h







Partie 2 - Audition des mémoires et opinions

Jeudi 9 janvier 2020, à 14 h

Vendredi 10 janvier, à 14 h

Mardi 14 janvier, à 9 h 30

Jeudi 16 janvier, à 19 h







Partie 3 - Adoption des recommandations de la Commission

La date de la séance d'adoption des recommandations de la Commission sera annoncée ultérieurement.





LIEU : Salle du conseil, Édifice Lucien-Saulnier

155, rue Notre-Dame Est

Métro Champ-de-Mars www.stm.info

Les assemblées publiques seront également accessibles par webdiffusion, en direct et en différé, à l'adresse ville.montreal.qc.ca/commissions .

INSCRIPTION

Les personnes qui souhaitent intervenir à la période de questions du public lors de la séance d'information sont priées de s'inscrire en communiquant dès maintenant avec le Service du greffe au 514-872-3000 ou par courriel à commissions@ville.montreal.qc.ca. Il sera également possible de s'inscrire sur place, avant le début de la séance ou durant la pause suivant la présentation.

Les personnes qui souhaitent présenter un mémoire ou une opinion lors des audiences publiques sont priées de s'inscrire au plus tard le mercredi 4 décembre, à 17 h en remplissant le formulaire disponible à l'adresse ville.montreal.qc.ca/commissions ou encore par téléphone au 514-872-3000.

Les personnes qui préfèrent déposer un mémoire écrit sans le présenter verbalement ou transmettre simplement une opinion par courriel sont invitées à le faire au plus tard le vendredi 20 décembre 2019 à l'adresse commissions@ville.montreal.qc.ca.

DOCUMENTATION

La documentation afférente est disponible pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux d'arrondissement, au Service du greffe, ainsi qu'à l'adresse ville.montreal.qc.ca/commissions .

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs est présidée par Mme Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement, Outremont. M. Francesco Miele, conseiller de la Ville, Saint-Laurent, et Mme Maria Tutino, mairesse, Ville de Baie-d'Urfé, en assument la vice-présidence respectivement pour le volet municipal et le volet agglomération.

Sont également membres de cette Commission : Mme Josefina Blanco, conseillère d'arrondissement, Plateau-Mont-Royal, Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de la Ville, Pierrefonds-Roxboro, M. Gilles Déziel, conseiller d'arrondissement, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Fanny Magini, conseillère d'arrondissement, Outremont, M. Jérôme Normand, conseiller de la Ville, Ahuntsic-Cartierville, M. Philippe Roy, maire, Ville Mont-Royal, et Mme Maeva Vilain, conseillère d'arrondissement, Plateau-Mont-Royal.

ville.montreal.qc.ca/commissions

SOURCE Ville de Montréal - Direction du Greffe

Renseignements: Service du greffe, Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation, 155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : (514) 872-3000, Télécopieur : (514) 872-5655, commissions@ville.montreal.qc.ca