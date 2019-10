/R E P R I S E -- Conférence de presse - Le gouvernement s'allie à deux partenaires pour l'aider dans sa mission de conservation de la biodiversité/

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, convie les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera deux importantes annonces concernant l'attribution de montants d'aide financière à Canards Illimités Canada et à Conservation de la nature Canada, permettant d'assurer la conservation de milieux naturels et de veiller à la survie des populations de certaines espèces fauniques du Québec.

Veuillez prendre note que la conférence de presse sera suivie d'une activité soulignant les 30 ans de collaboration des partenaires du Plan conjoint des habitats de l'Est (PCHE).

Date : Le mardi 22 octobre 2019



Heure : 9 h



Lieu : Musée national des beaux-arts du Québec

Hall central - Pavillon central

Parc des Champs-de-Bataille

Québec (Québec) G1R 5H3

Source :

Carl Charest

Directeur des communications et

Attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue

et du Nord-du-Québec

Tél. : 418 454-4817

Courriel : carl.charest@mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

