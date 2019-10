/R E P R I S E -- Clinique juridique téléphonique gratuite à travers le Québec - Pour des conseils juridiques gratuits, appelez le Jeune Barreau!/

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour répondre aux questions d'ordre juridique de la population du Québec! Les 26 et 27 octobre prochains, entre 9 h et 16 h, des avocats et des notaires bénévoles seront au bout de la ligne pour donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits par téléphone. Le JBM offre ce service sans frais en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ) dans le cadre de la 33e édition de sa Clinique juridique téléphonique.

Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité à la justice pour les citoyens québécois et enregistre un nombre croissant d'appels d'année en année. En avril dernier, plus de 3 500 appels ont été enregistrés, comparativement à un nombre total de 2 100 appels en avril 2018. Les questions les plus fréquemment posées regroupent les préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail et à la gestion des successions.

Appelez pour vous informer sur vos droits et vos obligations. C'est gratuit et ça s'adresse à vous!

QUOI : Clinique juridique téléphonique QUI : Jeune Barreau de Montréal (JBM) QUAND : 26 et 27 octobre 2019, de 9 h à 16 h OÙ : 1 844 779-6232

Un service juridique gratuit pour la population

Instigateur du projet, le JBM offre ce service deux fois par année avec le soutien de plus d'une centaine d'avocats et de notaires bénévoles de toutes les régions du Québec et la collaboration du Jeune Barreau de Québec et de l'Association des Jeunes Barreaux de Région. « Le JBM met en place des actions concrètes comme la Clinique juridique téléphonique qui contribue, année après année, à améliorer l'accessibilité à la justice. Nous collaborons avec nos consoeurs et confrères du reste du Québec afin de répondre au plus grand nombre possible de questions des citoyens », déclare Me Sabine Uwitonze, présidente du JBM.

Le Barreau du Québec et le CAIJ sont des partenaires essentiels à la réalisation de la Clinique juridique téléphonique. « Le Barreau du Québec est fier de soutenir la Clinique juridique téléphonique, affirme le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin, car celle-ci rapproche un nombre croissant d'avocats et de citoyens autour d'un service essentiel : l'accès à une information juridique de qualité. » « Pour le CAIJ, c'est un rendez-vous incontournable et nous sommes heureux d'y participer afin d'offrir à nos membres tous les outils nécessaires leur permettant de répondre aux citoyens, et ce, pour une meilleure accessibilité à la justice », mentionne pour sa part Me Nancy J. Trudel, directrice générale du CAIJ.

L'accessibilité à la justice

Fondé en 1898, le JBM représente les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 5 000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre pour une seule ville. Sa mission est double. D'une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D'autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et d'information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l'ensemble, il vise à améliorer l'accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. Le JBM propose plusieurs services favorisant l'accessibilité à la justice à la population québécoise. Pour en prendre connaissance http://ajbm.qc.ca/.

