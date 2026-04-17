MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - Chaîne d'approvisionnement Metro Inc. annonce aujourd'hui que Gestion LDC Metro Inc. (« LDC »), son actionnaire majoritaire, en collaboration avec La Caisse, a conclu une entente pour la vente de Chaîne d'approvisionnement Metro à Nippon Express Holdings Inc. (« NX Group »), un groupe logistique mondial établi au Japon et qui exerce ses activités dans plus de 50 pays. Cette transaction constitue une nouvelle étape du développement à long terme de Chaîne d'approvisionnement Metro et ouvre la voie à une croissance soutenue.

La transaction valorise Chaîne d'approvisionnement Metro à un prix d'achat pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars Canadiens. Elle demeure assujettie aux approbations réglementaires usuelles et devrait être conclue au cours des prochains mois. D'ici sa réalisation, Chaîne d'approvisionnement Metro poursuivra ses activités normalement, sans incidence sur ses opérations.

En cinquante ans, Chaîne d'approvisionnement Metro est passée d'un seul entrepôt à Montréal à une plateforme de solutions de chaîne d'approvisionnement de premier plan, avec une présence bien établie au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette évolution repose sur des relations étroites avec sa clientèle, des capacités opérationnelles éprouvées et une culture axée sur les personnes. Sous l'actionnariat de LDC, Chaîne d'approvisionnement Metro a connu une trajectoire de croissance et des performances soutenues. Cette transaction marque l'aboutissement d'une stratégie de croissance pluriannuelle menée par LDC en étroite collaboration avec ses partenaires financiers.

Afin de soutenir sa prochaine phase de croissance, Chaîne d'approvisionnement Metro se joindra à NX Group, un groupe logistique mondial doté d'une riche histoire et d'une vaste présence internationale. Fondé en 1937 et coté en bourse, NX Group s'appuie sur une structure de société de portefeuille axée sur la gouvernance, la stratégie à long terme et les investissements, tout en laissant aux équipes de direction locales une grande autonomie dans la gestion des activités courantes. Cette approche est étroitement alignée au modèle opérationnel de Chaîne d'approvisionnement Metro.

Dans le cadre de la transaction, NX Group s'est engagé à maintenir en poste l'équipe de direction de Chaîne d'approvisionnement Metro ainsi que son siège social à Montréal, les décisions opérationnelles quotidiennes continuant d'être prises localement. NX Group s'est également engagé à ne pas procéder à une réduction significative des effectifs du siège social au Québec ni à la relocalisation d'une part importante des équipes de direction basées au Québec.

« Notre philosophie a toujours été de bâtir des entreprises fortes aux côtés d'équipes de direction exceptionnelles et de partenaires de long terme », a déclaré Chiko Nanji, fondateur et président du conseil du groupe Chaîne d'approvisionnement Metro et président de LDC. « Metro illustre parfaitement cette approche, ayant su gagner la confiance de ses équipes, clients et partenaires grâce à l'importance accordée aux relations, à l'excellence opérationnelle et à la culture d'entreprise. Cette transaction reconnaît la qualité de ce qui a été construit et positionne l'entreprise pour la prochaine phase de croissance, avec un partenaire mondial qui partage nos valeurs. Avec des ressources accrues et un réseau mondial, Metro pourra renforcer sa présence au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et s'étendre à de nouveaux marchés. Je suis heureux de demeurer au sein du conseil d'administration afin d'assurer la continuité et le succès à long terme, et je remercie nos partenaires La Caisse et Investissement Québec, ainsi que nos partenaires bancaires menés par la Banque Nationale, pour leur soutien tout au long de cette période de création de valeur significative. »

« Cette transaction permet à Chaîne d'approvisionnement Metro de bénéficier d'une envergure accrue et d'un accès élargi aux investissements, tout en nous donnant les moyens de poursuivre l'exploitation de l'entreprise comme nous le faisons aujourd'hui », a déclaré Chris Fenton, président du groupe et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Metro. « Notre équipe de direction demeure en poste et nous restons pleinement concentrés sur la prestation de services à nos clients. Pour ces derniers, cela se traduit par une continuité totale : les mêmes équipes, aucun changement aux services ni aux ententes en vigueur et, à terme, les bénéfices d'une envergure et de capacités d'investissements accrues. »

« La Caisse soutient la croissance et l'évolution de Chaîne d'approvisionnement Metro depuis son premier investissement en 2018, dans le cadre d'un partenariat marqué par des réinvestissements successifs et de solides rendements pour nos déposants », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à La Caisse. « L'engagement de maintenir au Québec le siège social de ce chef de file canadien de la logistique, de même que son équipe de direction et ses effectifs locaux, a constitué un facteur déterminant pour nous. Ce nouveau partenariat donnera à Chaîne d'approvisionnement Metro l'élan nécessaire pour franchir une nouvelle étape de sa croissance. »

« Chaîne d'approvisionnement Metro s'inscrit dans un alignement stratégique solide avec notre groupe », a déclaré Satoshi Otsuji, chef de la direction de Nippon Express Holdings. « Ses capacités, ses relations avec la clientèle et son ancrage sur le marché nord-américain viennent compléter notre réseau mondial et soutenir notre stratégie de croissance à long terme. Nous nous réjouissons de soutenir le développement continu de Chaîne d'approvisionnement Metro, tout en respectant son leadership local et les forces qui font son succès. »

J.P. Morgan a agi à titre de conseiller financier exclusif de Chaîne d'approvisionnement Metro. Osler a agi à titre de conseiller juridique de Chaîne d'approvisionnement Metro, tandis que Stikeman Elliott a agi à titre de conseiller juridique de LDC et que Borden Ladner Gervais a agi à titre de conseiller juridique de La Caisse.

À propos de Nippon Express Holdings Inc.

NX Group est un chef de file mondial du secteur de la logistique, fondé au Japon en 1937. Comptant plus de 78 000 professionnels répartis dans 57 pays et régions, le groupe se distingue par l'étendue de sa présence internationale. Sa société de portefeuille, NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., est inscrite au Prime Market, le segment le plus élevé de la Bourse de Tokyo. Reconnue pour son engagement constant envers l'excellence, NX Group occupe une place de premier plan dans les services de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier, ainsi que dans la logistique contractuelle. Le groupe propose des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout de haute qualité, intégrant étroitement les technologies de l'information. Au-delà de son rôle de prestataire de services de transport de marchandises, NX Group s'engage à développer des chaînes d'approvisionnement durables et respectueuses de l'environnement. Le groupe s'efforce de cocréer l'avenir de ses clients en proposant des solutions innovantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN

À propos de Chaîne d'approvisionnement Metro Inc.

Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire de confiance en solutions de chaîne d'approvisionnement qui permet aux entreprises à forte croissance et leaders de leur secteur de s'adapter, de se développer et de prospérer. Depuis plus de 50 ans, Chaîne d'approvisionnement Metro offre des solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement, appuyées par des systèmes avancés, l'automatisation, la robotique et l'intelligence d'affaires. Avec environ 9 000 employés, l'entreprise exploite plus de 22,5 millions de pieds carrés répartis sur 190 sites en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, offrant une infrastructure physique et numérique qui alimente des réseaux logistiques plus intelligents et plus réactifs. Reconnue de façon constante comme un fournisseur de premier plan, Chaîne d'approvisionnement Metro combine une expertise sectorielle approfondie, des technologies de pointe et une forte orientation vers les résultats pour ses clients.

À propos de Gestion LDC Metro Inc.

Gestion LDC Metro Inc. (LDC) est une société de portefeuille diversifiée fondée en 1974. LDC investit dans des entreprises de logistique ainsi que dans des sociétés directement liées à l'industrie de la logistique. En plus de ses investissements opérationnels, LDC détient, gère et développe des actifs immobiliers résidentiels, commerciaux, hôteliers et industriels dans plusieurs régions.

SOURCE Chaîne d’approvisionnement Metro Inc.

Relations avec les médias : Pour Chaîne d'approvisionnement Metro et LDC, Serge Vallières, [email protected], +1 438 372-3575