/R E P R I S E -- Cérémonie de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières/

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique convie les représentants des médias à la cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie et de secours pour souligner la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le 6 octobre, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la cérémonie. Cette confirmation de même que l'information sur le lieu où se tiendra l'événement seront envoyées vers 9 h le 6 octobre. Veuillez noter qu'un seul représentant par média pourra y participer.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le dimanche 6 octobre 2024

Heure : 14 h

Lieu : Québec (Québec)

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]