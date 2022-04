/R E P R I S E -- Budget fédéral : une tendance dépensière inquiétante/

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les chercheurs de l'IEDM profitent du dépôt du budget fédéral 2022-2023 et de la mise à jour de son compteur de la dette fédérale pour sommer le gouvernement Trudeau de ralentir la croissance des dépenses publiques, et de s'attaquer aux problèmes économiques actuels de manière efficace et raisonnable.

Inflation et dette, un cocktail au goût amer

Au dépôt de chaque budget fédéral, l'IEDM met à jour son compteur de la dette. Force est de noter qu'en tenant seulement compte du palier fédéral, le gouvernement repose désormais sur une dette frôlant les 1300 milliards. Cela équivaut à plus de 32 800$ par habitant, ou bien 43 400$ par contribuable remplissant une déclaration de revenus.

« Avec les taux d'intérêt qui augmentent, le sujet de l'endettement du gouvernement fédéral, donc des contribuables, doit revenir au premier plan. La dette fédérale augmente présentement à un rythme de plus de 145 millions de dollars chaque jour, c'est insoutenable! Cela fera augmenter les 26 milliards$ que nous payons annuellement en intérêts sur la dette à près de 43 milliards en 2026 », explique Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM.

« De plus, la montée inquiétante de l'inflation est devenue un réel secret de polichinelle, et le gouvernement fédéral a son rôle à jouer pour cesser d'accentuer cette taxe déguisée sur les moins nantis et la classe moyenne. Il faut absolument retirer le pied de l'État qui pèse à fond sur l'accélérateur en matière de dépenses, et revenir à l'équilibre budgétaire aussitôt que possible », ajoute Miguel Ouellette, directeur des opérations et économiste à l'IEDM.

Pénurie de logements : un problème qui perdurera

Dans son budget fédéral, le gouvernement actuel compte dépenser plus de 4 milliards de dollars en logements abordables. Bien que l'intention soit noble, cette mesure risque de ne pas régler le fond du problème.

« On ne règle pas un problème structurel en jetant de l'argent sur celui-ci. Présentement, il y a une pénurie de logements dans de nombreuses villes au Canada, et même en régions rurales. Construire quelques milliers de logements abordables ne réglera en rien la situation de pénurie. Les différents paliers de gouvernements devraient plutôt cesser de stimuler artificiellement la demande de logements, et viser à éliminer les bâtons mis dans les roues des promoteurs immobiliers. C'est en augmentant l'offre par le secteur privé que nous calmerons la pénurie », souligne M. Ouellette.

Pour consulter le compteur de la dette sur le site web de l'IEDM : https://www.iedm.org/fr/compteur-de-la-dette-canadienne/

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevue : Josée Morissette, conseillère principale en relations de presse