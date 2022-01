Chaque chargeur rapide Aqua superPower fournira une double charge CC simultanée jusqu'à 150 kW et sera accessible aux utilisateurs de la marina via l'application sécurisée Aqua ou la carte RFID.

« Nous savons que pour que le marché des bateaux électriques se lance véritablement au Canada, il est essentiel qu'un réseau de « super recharge » facilement accessible soit mis en place pour desservir ces bateaux », a déclaré Patrick Hardy, président de BCI Marine. «Nous sommes fiers de nous associer à Aqua superPower pour commencer à créer et à accélérer la création d'une expérience de navigation de plaisance plus écologique et durable avec des marinas et des points de destination spécifiques en Ontario et au Québec, dont beaucoup ont déjà été identifiés.

« Le bateau 100 % électrique X-Shore EELEX 8000 (photo ci-dessus) a été introduit sur le marché canadien, par nous, l'automne dernier, et nous lancerons bientôt de nouvelles marques électriques », poursuit Hardy. « D'autres constructeurs de bateaux électriques arriveront également sur le marché, donc stratégiquement, BCI Marine a pris l'initiative d'introduire un fournisseur de points de recharge rapide en courant continu « marins », et Aqua superPower en particulier, était la prochaine étape juste, responsable et logique, pour le Canadien les consommateurs et les concessionnaires maritimes.

« Alors que la révolution de la mobilité électrique continue de s'installer sur les routes et dans les airs, la transition vers l'électrification s'accélère également dans le monde du nautisme. Aqua superPower soutient les marinas, les constructeurs de bateaux et les propriétaires de bateaux dans leur volonté d'apporter de l'énergie électrique à l'eau et de réduire l'impact de la navigation de plaisance sur les écosystèmes marins. explique Alex Bamberg, PDG d'Aqua superPower. « Quand vous demandez à un consommateur de faire un investissement important dans un bateau électrique, vous voulez lui assurer qu'il peut avoir la recharge qui convient à son style de vie.

« L'exigence d'un réseau commun de chargeurs marins fiables et rapides pour créer des hubs et des couloirs de recharge pour les utilisateurs de bateaux électriques est absolument cruciale si nous voulons sécuriser la transition des combustibles. Notre partenariat avec Aqua superPower et leurs partenaires contribuera à accélérer l'électrification marine au Canada.

Pour plus d'informations, pour devenir un partenaire concessionnaire BCI Marine et/ou pour devenir une destination Aqua superPower, visitez www.bcimarine.com.

