/R E P R I S E -- AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur la surchauffe immobilière/
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
23 avr, 2026, 06:17 ET
QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que les porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti et Ruba Ghazal, ainsi que le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, feront un point de presse demain à 10h30, au Parc des Jaseurs, dans le quartier résidentiel Limoilou, pour présenter des solutions pour aider les premiers acheteurs face à la surchauffe immobilière.
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Aide-mémoire
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Date:
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23 avril 2026
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Heure:
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10h30
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Lieu:
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Parc des Jaseurs, 3270 Rue de la Concorde, Québec.
Veuillez confirmer votre présence à Victor Wong (contact en signature).
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]
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