/R E P R I S E -- AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur la surchauffe immobilière/

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que les porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti et Ruba Ghazal, ainsi que le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, feront un point de presse demain à 10h30, au Parc des Jaseurs, dans le quartier résidentiel Limoilou, pour présenter des solutions pour aider les premiers acheteurs face à la surchauffe immobilière.

Aide-mémoire Date: 23 avril 2026 Heure: 10h30 Lieu: Parc des Jaseurs, 3270 Rue de la Concorde, Québec.

Veuillez confirmer votre présence à Victor Wong (contact en signature).

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]