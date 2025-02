/R E P R I S E -- Avis médias - INVITATION À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE - Dévoilement des résultats préliminaires d'une recherche sur les conditions d'habitation des personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral/

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec ( Connexion TCC.QC ) convie les représentant•es des médias à une conférence de presse le mercredi 19 février à 10h30 à l'Université Laval.

Y seront présentés les résultats préliminaires d'une recherche menée en collaboration avec l'équipe de recherche Participation sociale et ville inclusive et du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale ( CIRRIS ) de l'Université Laval sur les conditions d'habitation des personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral (TCC).

Venir à la conférence de presse sera l'occasion de découvrir les résultats préliminaires de la recherche, de parler avec différents acteurs du milieu de l'habitation des personnes TCC et de recueillir un témoignage.

Quoi : conférence de presse

Quand : mercredi 19 février à 10h30

Où : à l'Université Laval, salle GHK-2376, située au 2e étage du pavillon Gene-H-Gruger

2425 Rue de la Terrasse, Québec, QC G1V 0A6

Facebook Live : https://www.facebook.com/connexionTCC.QC

Stationnement : adjacent à la rue de la Foresterie ou à la rue de la Terrasse, près du pavillon de médecine dentaire (2420 rue de la Terrasse)

Prendront la parole :

Marjolaine Tapin , directrice générale de Connexion TCC.QC

, directrice générale de Connexion TCC.QC Steve Duchesneau , président de Connexion TCC.QC et personne vivant avec un TCC, locataire d'un logement social à Québec

, président de Connexion TCC.QC et personne vivant avec un TCC, locataire d'un logement social à Québec Marie-Eve Lamontagne , co-chercheure de l'équipe de recherche Participation sociale et ville inclusive et du CIRRIS de l'Université Laval

SOURCE Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec (Connexion TCC.QC)

Pour informations et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514-805-3715, [email protected]