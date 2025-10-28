/R E P R I S E -- AVIS MÉDIA - Des régions manufacturières unissent leurs voix pour assurer un développement économique fort et durable/

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants économiques, les élus municipaux et les dirigeants d'entreprises, accompagnés de leurs travailleurs, de plusieurs régions manufacturières du Québec invitent les représentants des médias à un rassemblement inédit sur la colline Parlementaire, le mardi 28 octobre à 9 h 30, en marge des consultations publiques sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) sera également présente.

Cette mobilisation de plus de 250 personnes vise à rappeler la contribution essentielle des travailleurs étrangers temporaires (TET) à la stabilité du secteur manufacturier et à la vitalité économique des régions du Québec. Ces travailleurs, intégrés, francisés et installés dans nos communautés, sont devenus des acteurs clés du développement régional et de la croissance économique du Québec.



La rareté de main-d'œuvre ne se règle pas avec des mesures temporaires, mais par une stratégie durable adaptée aux réalités économiques du terrain. Les participants souhaitent sensibiliser les gouvernements à la nécessité d'agir rapidement afin de permettre aux entreprises de continuer à prospérer, à investir et à créer de la richesse ici. D'ailleurs, les députés et le personnel politique de l'Assemblée nationale impliqués dans les dossiers économiques, d'immigration et de développement régional ont été conviés à venir rencontrer les participants de 10 h et midi.

Quoi : Rassemblement inédit des régions manufacturières à l'Assemblée nationale Qui : • Daniel Turcotte, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, préfet de la MRC de Lotbinière et maire de Val-Alain • Louis Ouellet, président de l'Union des Préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et préfet de la MRC de Lac-Jean-Jean-Est • Martin Ouellet, président et chef de la direction, STC Manufacturier • Charles Tardif, vice-président développement des affaires et approvisionnement, Maibec • Claudette Migneault, directrice générale, Chambre de commerce de la MRC Rivière-du-Loup • Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog. Quand : Mardi 28 octobre 2025 9 h 9 h 30 9 h 45 12 h Accueil des médias Conférence de presse Période de questions Fin du rassemblement Où : Devant l'Assemblée nationale du Québec (face à la Fontaine de Tourny) Veuillez noter que l'avenue Honoré-Mercier sera bloquée en direction sud.

SOURCE Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

Pour confirmer votre présence : Serge Vallières, [email protected], 438-372-3575; Stéphane Gasse, [email protected], 418-265-8056