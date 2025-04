LAVAL, QC, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, présidera deux cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure, qui se tiendront samedi le 26 avril 2025 à 10 h et à 14 h, à l'École secondaire Saint-Maxime.

Lors de cette cérémonie, 119 citoyennes et citoyens des régions de Montréal et Laval seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse et Aînés.

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province.

Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

Détails de l'événement :

Date : Samedi le 26 avril 2025

Heure : 10 h 00 et 14 h 00

Lieu : École secondaire Saint-Maxime - 3680, boulevard Lévesque Ouest, porte 32 Laval, Qc, H7V 1E8

