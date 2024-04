/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Négociation du secteur public - Les membres du SFPQ manifestent pour des conditions salariales équitables/

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Des centaines de membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) manifesteront demain le 24 avril devant le Conseil du trésor à Québec afin de réclamer des conditions de travail équitables à celles octroyées aux autres personnes syndiquées du secteur public.

Le SFPQ, actuellement en médiation avec le gouvernement pour s'entendre sur les conditions de travail des quelque 27,000 travailleuses et travailleuse de l'accréditation Fonctionnaires, déplore le manque de respect qu'il perpétue envers le personnel de la fonction publique.

Horaire : Mercredi 24 janvier 2024, de 11 h 50 à 12 h 45

Lieu : Devant le Conseil du trésor au 875 Grande Allée Est, Québec

À propos du SFPQ

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

