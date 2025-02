/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Menaces tarifaires : front commun pour notre sécurité alimentaire et nos régions/

LONGUEUIL, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - En 2024, 72 % des exportations bioalimentaires québécoises (9 G$) étaient destinées aux États-Unis. Les menaces tarifaires du nouveau président américain, Donald Trump, compromettent donc très sévèrement la pérennité de milliers d'entreprises qui misent fortement sur l'exportation de leurs produits au sud de la frontière.

À l'occasion d'une conférence de presse, en présence de l'ex-premier ministre du Québec Jean Charest, l'Union des producteurs agricoles (UPA), Sollio Groupe Coopératif (SGC), le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), l'Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ), le Conseil canadien du commerce au détail (CCCD) et Aliments du Québec (AQ) demanderont aux gouvernements du Canada et du Québec de prioriser la sécurité alimentaire et la vitalité de nos régions dans toutes leurs réflexions, discussions et décisions portant sur les tensions commerciales avec les États-Unis.

Quoi : Conférence de presse sur les menaces tarifaires, notre sécurité alimentaire et nos régions



Quand : Lundi 24 février 2025, à 10 h



Qui : • Martin Caron, président général de l'UPA et membre du Conseil du premier ministre canadien sur les relations canado-américaines • Jean Bissonnette, producteur laitier et céréalier, vice-président du conseil d'administration de SGC • Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ • Michel Dépatie, président du conseil d'administration de l'ADAQ • Michel Rochette, président du CCCD-Québec • Isabelle Roy, directrice générale d'AQ Avec la participation de Jean Charest, ex-premier ministre du Québec et membre du Conseil du premier ministre canadien sur les relations canado-américaines



Où : Salle du conseil général, Maison de l'UPA, 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil Une confirmation de votre participation serait appréciée : [email protected]





Renseignements : [email protected] | 579 859-0755