/R E P R I S E -- Avis de convocation médias - La ministre Chantal Rouleau donne le coup d'envoi de la 4e édition de la Journée carrières de CargoM/

Des centaines d'emplois passionnants à pourvoir dans l'industrie du transport et de la logistique

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM, vous convie à l'unique rendez-vous carrière en transport et logistique, événement important de recrutement et de démonstration des métiers le mardi 5 novembre prochain, de 10 h à 16 h, au Grand Quai du Port de Montréal. M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM et Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, donneront le coup d'envoi de la Journée carrières en présence de nombreux membres de l'industrie du transport et de la logistique.

Plus de 50 employeurs et centres de formation seront sur place afin de rencontrer des étudiants, des jeunes diplômés et des candidats à la recherche de nouveaux défis. Les participants auront accès à des activités de réseautage et de jumelage ainsi qu'à une zone interactive, incluant des camions, des simulateurs de conduite de poids lourds, de trains et d'opération de grues.

Date : Mardi 5 novembre 2019, de 10 h à 16 h

Allocutions de Mme Rouleau et

de M. Charbonneau dès 10 h 15

Lieu : Grand Quai du Port de Montréal

200, rue de la Commune Ouest, Montréal

Cet événement offre plusieurs possibilités d'entrevues et de tournages tout au cours de la journée.

À propos de la Journée Carrières CargoM

Rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, la Journée Carrières CargoM constitue une occasion unique de découvrir les emplois stimulants reliés aux secteurs de la logistique et du transport maritime, routier, ferroviaire et aérien et d'échanger avec des experts de cette industrie en pleine effervescence. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain! Consultez les nombreuses offres d'emploi en ligne au www.cargo-montreal.ca.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

