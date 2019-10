/R E P R I S E -- Avis de convocation - Le Collectif Échec aux paradis fiscaux et le comédien Vincent Graton tiendront un point de presse lors d'une action pour demander aux partis politiques fédéraux des engagements clairs pour lutter contre les paradis fiscaux/

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Collectif Échec aux paradis fiscaux tiendra un point de presse jeudi le 10 octobre 2019 à 8h15, au coin des rues Jeanne-Mance et René-Lévesque, avec la participation du comédien Vincent Graton. Nous présenterons notre action et expliquerons nos revendications.

Quoi : point de presse

Où : coin Jeanne-Mance et René-Lévesque, Montréal

Quand : 8 h15, 10 octobre 2019

Source : Collectif Échec aux paradis fiscaux

Échec aux paradis fiscaux

Le Collectif a pour objectif de mettre fin au scandale du recours aux paradis fiscaux par les plus fortunés et les multinationales, tant au Québec qu'au Canada. Fondé en 2011, Échec aux paradis fiscaux regroupe des organisations syndicales, communautaires et étudiantes, et représente près de 1 700 000 personnes. Ses moyens comptent la mobilisation populaire, l'éducation citoyenne et la concertation auprès des parlementaires.

www.échecauxparadisfiscaux.ca

www.aptsq.com/fr/accueil.aspx

Renseignements: Samuel-Élie Lesage, coordonnateur du Collectif Échec aux paradis fiscaux, 514-994-8551, coordination.epf@gmail.com

