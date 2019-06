/R E P R I S E -- Avis aux médias - Ville-Marie donne le coup d'envoi au placottoir de Sainte-Marie, nouvel espace urbain participatif/

MONTRÉAL, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie convie les représentants des médias à l'inauguration du premier placottoir de Sainte-Marie, aménagé dans le cadre d'un projet-pilote, en présence de Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie. Cet événement sera l'occasion pour la communauté de s'approprier un espace urbain verdi en participant à un atelier de tissage des bancs.

Madame Mauzerolle et les conceptrices de la firme Castor et Pollux seront disponibles pour des photos et des entrevues.

DATE : Le mercredi 19 juin 2019



HEURE : 16 h 15



LIEU : Devant le 2069, rue Parthenais

(à l'angle des rues Parthenais et Larivière)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Samuel Dion, Arrondissement de Ville-Marie, Tél. : 514 872-0739; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, relationsmedias@ville.montreal.qc.ca, Tél. : 514 872-4946