/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une large Coalition pour la réforme électorale maintenant !/

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Une nouvelle coalition, formée de dizaines d'organisations issues de tous les secteurs de la société civile (groupes de femmes, associations de retraités, de jeunes, d'étudiants, syndicats, environnementalistes, milieu communautaire) et regroupant déjà des millions de personnes, ont décidé de se rassembler pour promouvoir la réforme électorale au Québec. Ils lancent demain la Coalition pour la réforme électorale maintenant ! afin que le gouvernement de François Legault respecte sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin à temps pour les élections de 2022.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Citoyenneté Jeunesse, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), La Fondation David Suzuki, Greenpeace Canada, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) seront présents.

Quoi : Conférence de presse

Où : Maison du développement durable, Atrium (50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

Quand : Le vendredi 6 septembre 2019, à 10h30

