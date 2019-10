/R E P R I S E -- Avis aux médias - Révolution tranquille : l'État québécois sert-il vraiment le bien commun ?/

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Sorti des presses il y a quelques semaines, le tome II de Dépossession, une histoire économique du Québec contemporain , sera officiellement lancé ce mercredi 2 octobre au Monument-National à Montréal. Après un premier tome au sujet des ressources naturelles, celui-ci traite de l'histoire des institutions publiques de la Révolution tranquille à aujourd'hui.

« Faire l'histoire de la Dépossession, c'est œuvrer à tracer une ligne de continuité entre la Révolution tranquille et le néolibéralisme », déclare Philippe Hurteau, qui a dirigé la rédaction de l'ouvrage. « L'âge d'or de la Révolution tranquille est en quelque sorte un leurre pour les progressistes. Cette période a plutôt pavé la voie au néolibéralisme, en multipliant le nombre de technocrates et leurs pouvoirs. Le contrôle technocratique s'est alors substitué au contrôle démocratique, ce qui a grandement facilité l'importation en terres québécoises du néolibéralisme américain », explique le politologue. En retraçant l'histoire des services de santé et des services sociaux, des écoles, des universités, de la fiscalité et des régimes de retraite, le livre révèle les fondements de la crise qui met à mal la légitimité de notre système public.

Aide-mémoire

Quoi : Lancement de Dépossession, une histoire économique du Québec contemporain, tome II - Les institutions publiques

Date : Mercredi 2 octobre 2019

Heure : 17 h 30 (discours vers 18 h)

Lieu : Monument-National, 1182 boul. Saint-Laurent, Montréal

RSVP : avant l'évènement à medias@iris-recherche.qc.ca .

À propos de l'IRIS

Institut de recherche à but non lucratif, indépendant et progressiste, l'IRIS a été fondé en 2000. L'Institut produit des recherches sur les grands enjeux de l'heure (partenariats public-privé, fiscalité, éducation, santé, environnement, etc.) et diffuse un contre-discours aux perspectives que défendent les élites économiques.

SOURCE Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)

Renseignements: RSVP et demandes d'entrevues : Laurent Deslauriers, Responsable des communications, IRIS, deslauriers@iris-recherche.qc.ca, 438 862-8051; Pour obtenir votre copie de presse : Caroline Perron, Coordination, Lux Éditeur, c.perron@luxediteur.com

Related Links

http://www.iris-recherche.qc.ca