/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à lunch? Les boîtes à lunch remplies d'aliments rappelés mettent en lumière les réductions touchant les expert•es canadiens en salubrité alimentaire à l'approche de la rentrée scolaire/

OTTAWA, ON, le 21 août 2026 /CNW/ -- Alors que les familles se préparent à une nouvelle année de préparation de repas scolaires, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) pose une question simple aux Canadien•nes : Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à lunch?

Lors de cet événement médiatique, l'IPFPC proposera des boîtes à lunch remplies de produits alimentaires récemment rappelés, afin de mettre en lumière le travail des scientifiques, des vétérinaires, des inspecteur•rices et des autres expert•es du secteur public qui œuvrent dans l'ombre pour empêcher que des aliments dangereux ne se retrouvent dans les assiettes et les boîtes à lunch, et d'alerter sur le fait que ces expert•es font actuellement l'objet de réductions massives.

Les passant•es seront également invités à tenter leur chance en choisissant la boîte à lunch « sécuritaire », à en apprendre davantage sur le système canadien de salubrité alimentaire, et à découvrir pourquoi la salubrité alimentaire n'est pas le fruit du hasard : elle nécessite l'intervention d'expert•es.

Détails de l'activité :

Activité : Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à lunch? - Une activité médiatique marquant la rentrée scolaire et mettant en lumière les réductions touchant le personnel chargé de la salubrité alimentaire au Canada.

Date et heure : Le mardi 25 août 2026, de 12 h à 13 h (HE)

Lieu : Marché By, 6, rue York, Ottawa (Ontario)

Disponibilité médiatique : Sean O'Reilly, président de l'IPFPC

Éléments visuels :

Boîtes à lunch contenant des produits alimentaires rappelés;

Liste d'épicerie géante où les produits rappelés ont été rayés;

Défi interactif « Choisissez la boîte à lunch sécuritaire »;

Documents et code QR « Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à lunch? » dans le cadre de la campagne Il faut des spécialistes de l'IPFPC contre les réductions dans la fonction publique fédérale.

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SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Pour de plus amples renseignements : Relations avec les médias de l'IPFPC, [email protected]