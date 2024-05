/R E P R I S E -- Avis aux médias - Prévenir, agir, faire grandir - La FPPE-CSQ tient un premier colloque pour aborder les enjeux professionnels en éducation/

SAINT-HYACINTHE, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Pour la première fois le 30 mai 2024, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) tient un colloque hybride pour faire connaître et reconnaître et réfléchir sur les services professionnels en éducation, sous le thème Prévenir, agir, faire grandir.

Plus de 1800 professionnel.les y participeront, en présence ou en ligne.

La journée sera l'occasion de réunir plusieurs personnalités publiques, mais aussi plusieurs chercheur.es, pour discuter et réfléchir à des enjeux comme l'inclusion scolaire et le soutien aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, les réalités immigrantes et autochtones, les différents modèles de services professionnels ailleurs au Canada et leurs effets, les défis de la collaboration entre intervenants et enseignants, etc.

Parmi les activités à ne pas manquer :

Régine Laurent et Dr Mélissa Généraux dans une discussion sur les défis et les pistes de solution pour répondre aux besoins des élèves du Québec;





Point de vue des acteur•trices du réseau scolaire (Josée Scalabrini, Éric Pronovost, Nicolas Prévost, Bianca Nugent , etc.) et professionnel.les sur le rôle et l'apport du personnel professionnel en milieu scolaire;





Un choix diversifié de thèmes de conférences avec 12 chercheur•es universitaires ( Julien Prud 'homme, Marie-Christine Breault , etc).

Il est possible de consulter la programmation complète et, jusqu'au 29 mai à 16 h, de s'inscrire en ligne ici : https://www.fppe.ca/colloque/.

Il sera possible de réaliser des entrevues avec le président de la FPPE-CSQ et/ou certains conférenciers.

Aide-mémoire

QUOI : Colloque de la FPPE-CSQ, Prévenir, agir, faire grandir



QUAND : Le 30 mai 2024, de 9 h à 17 h



OÙ : Sheraton St-Hyacinthe

1315, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8S4

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.) pédagogique (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

