/R E P R I S E --Avis aux médias - Présentation du budget 2026 de la Ville de Montréal et du programme décennal d'immobilisations 2026-2035/

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, Claude Pinard, président du comité exécutif, et Benoit Dagenais, directeur général de la Ville de Montréal, invitent les membres des médias à la présentation du budget 2026 et du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035 de la Ville de Montréal.

La conférence de presse sera précédée d'une séance de breffage technique destinée aux médias.

DATE : Le lundi 12 janvier 2026



LIEU : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].



HORAIRE : 7 h Présentation technique du directeur général de la Ville de Montréal



7 h 30 Période de lecture des documents par les membres des médias



9 h 15 à 10 h Période de questions techniques en présence de fonctionnaires



11 h à 12 h Conférence de presse de l'administration

Les représentantes et les représentants des médias doivent confirmer leur présence à [email protected]. Veuillez indiquer le nom du journaliste, la fonction et le nom du média représenté. Dans le cas où plusieurs personnes représentent un même média (journaliste, photographe, caméraman, technicien), la confirmation doit inclure les informations pour chaque personne du groupe. La présentation d'une pièce d'identité (carte de presse) sera requise.

Les documents remis et les informations seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse de l'administration. L'envoi des documents sous embargo se fera par courriel le 12 janvier à compter de 6 h 30 aux médias qui en feront la demande via l'adresse courriel [email protected].

Durant la séance de breffage technique, les enregistrements et les prises de photos ne seront pas permis. Aucune citation ne sera permise.

L'installation des équipements pourra se faire le lundi 12 janvier de 8 h à 9 h, ainsi que de 10 h à 11 h. Les installations devront être terminées peu avant 11 h.

