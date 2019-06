/R E P R I S E -- Avis aux médias - Première visite officielle au Québec de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo/

QUÉBEC, le 8 juin 2019 /CNW Telbec/ - La secrétaire générale de la Francophonie, S.E.Mme Louise Mushikiwabo, effectuera sa première visite officielle au Québec du 9 au 11 juin 2019. À cette occasion, elle participera notamment à la cérémonie d'ouverture de la 25e édition de la Conférence de Montréal, de même qu'elle sera accueillie, le mardi 11 juin, par le premier ministre du Québec, François Legault.

PROGRAMME DE VISITE OUVERT AUX MÉDIAS :

9 JUIN -- MONTRÉAL

Accueil par la ministre des Relations internationales et de Francophonie

19 h 00 Dîner de travail offert par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, 399, rue de Rigaud

Prise d'images en début d'activité

10 JUIN -- MONTRÉAL

Conférence de Montréal

8 h 30 Allocution de la secrétaire générale de la Francophonie à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 25e édition de la Conférence de Montréal

Hôtel Bonaventure, Montréal

Captation vidéo et sonore permise





Les représentants des médias qui désirent assister à la cérémonie d'ouverture de la 25e édition de la Conférence de Montréal doivent s'inscrire auprès de l'organisation pour accréditation. Les détails sont disponibles sur la page Web de la Conférence. Une zone média est prévue.



9 h 10 Entretien avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante

Hôtel Bonaventure, Montréal, salle Westmount 6

Prise d'images





Seuls les représentants des médias inscrits à la Conférence de Montréal pourront avoir accès à la salle Westmount pour la prise d'images.

Activité à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec

10 h Table ronde sur « Les enjeux de la transformation numérique dans la Francophonie : la contribution du Québec »

Allocution de la secrétaire générale de la Francophonie

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal

Prise d'images en début d'activité





Les représentants des médias qui désirent assister à cette activité sont priés de s'inscrire, pour accréditation, auprès de Liliane Côté, relationniste de presse au ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l'adresse suivante : liliane.cote@mri.gouv.qc.ca.



19 h Réception en l'honneur de S.E.Mme Louise Mushikiwabo suivie d'un dîner officiel offert par le premier ministre du Québec, François Legault, et sa conjointe, Isabelle Brais

Musée national des beaux-arts du Québec, Pavillon Lassonde

Fermé aux médias

11 JUIN -- QUÉBEC

Accueil officiel de la secrétaire générale de la Francophonie par le premier ministre du Québec

10 h Accueil de la secrétaire générale par le premier ministre à l'extérieur

Signature du livre d'or

Édifice Honoré-Mercier, Québec

Prise d'images et captation vidéo

Pool média

DÉTAILS TECHNIQUES POUR RÉCUPÉRER LES IMAGES

Les médias auront accès en continu aux images suivantes :

arrivée de la secrétaire générale à l'édifice Honoré- Mercier ;

; signature du livre d'or dans l'entrée de l'édifice Honoré- Mercier .

Le signal du pool média sera disponible au Bell TOC Montréal. Les médias intéressés doivent contacter Anik Venne (anik.venne@radio-canada.ca).

Demande de photos

La prise d'image est assurée par La Presse canadienne. Pour toute demande de renseignement : pixdesk@thecanadianpress.com.

10 h 15 Entretien entre la secrétaire générale et le premier ministre

Bureau du premier ministre, 3e étage

Brève déclaration et prise d'images et de photographies

Ouvert aux médias





Les représentants des médias qui désirent participer à cette activité doivent se rendre au salon des dignitaires, édifice Honoré-Mercier, pour 10 h

Accueil officiel de la secrétaire générale de la Francophonie par le président de l'Assemblée nationale du Québec

12 h Accueil officiel par le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, le secrétaire général, Michel Bonsaint, et le chef du protocole de l'Assemblée nationale, Daniel Cloutier

Parvis de l'hôtel du Parlement

Prise d'images et captation vidéo

Pool média

DÉTAILS TECHNIQUES POUR RÉCUPÉRER LES IMAGES

De 11 h 50 à 12 h 5 : Une caméra captera l'arrivée et la marche de la délégation devant le parlement et l'entrée par la porte 2 de l'Assemblée nationale. Pour les membres de la Tribune de la presse, cette image sera disponible sur un des « liens médias » habituels. Ce lien sera déterminé le matin même, selon la disponibilité.

Pour toute information technique complémentaire, veuillez communiquer avec Kenneth Day au 418 808-9462.

Demande de photos

La prise d'image est assurée par La Presse canadienne. Pour toute demande de renseignement : pixdesk@thecanadianpress.com.

14 h Présentation de la secrétaire générale de la Francophonie à la période des affaires courantes de l'Assemblée nationale

Dialogue jeunesse avec la secrétaire générale de la Francophonie, SEM Louise Mushikiwobo

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), le Secrétariat à la jeunesse et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie organisent une activité jeunesse (18-35 ans), en présence de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour la jeunesse, Samuel Poulin.

Des jeunes engagés dans leur communauté ou des intervenants jeunesse ainsi que d'anciens participants aux programmes des OJIQ présenteront leurs parcours et échangeront avec la secrétaire générale et les invités d'honneur afin de démontrer comment leurs expériences pourraient être partagées avec celles des jeunes de l'espace francophone.

15 h 15 Déroulement :

mot d'ouverture de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour la jeunesse, Samuel Poulin;

présentations de huit jeunes et intervenants jeunesse;

période d'échange avec les jeunes présents; allocution de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo;

mot de clôture de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.







16 h 30 Fin de l'activité





Agora du Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale

Ouvert aux médias

DÉTAILS TECHNIQUES POUR RÉCUPÉRER LES IMAGES

De 15 h 10 à 16 h 35, une caméra captera cette activité qui se tiendra dans l'agora de l'Assemblée nationale. Pour les membres de la Tribune de la presse, cette image sera disponible sur un des « liens médias » habituels. Ce lien sera déterminé le jour même, selon la disponibilité.

Pour toute information technique complémentaire, veuillez communiquer avec Kenneth Day au 418 808-9462.

