WENDAKE, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, présidera une cérémonie à l'Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake, marquant la première remise de la Médaille du couronnement en communauté autochtone au Québec, symbolisant un pas de plus vers la réconciliation.

Cet événement rendra hommage à une mixité de 38 citoyennes et citoyens, autochtones et allochtones, lauréats de cette distinction accordée par le roi Charles III, symbolisant l'engagement à renforcer les liens et à favoriser un rapprochement entre les peuples dans un esprit de respect et de collaboration.

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

Date : 21 février 2025 Heure de la cérémonie : 19 heures Lieu : Hôtel-Musée Premières Nations

5, place de la Rencontre

Wendake

Notes aux médias

SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.

SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec

Coordonnées de la personne-ressource : Ian Préfontaine, Responsable des communications et des relations avec les médias, Cellulaire : 514 943-7625, Courriel : [email protected]