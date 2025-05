/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mercredi 21 mai 2025 à 11h30.

Sujet : Suivi de pétition à l'Assemblée nationale demandant l'uniformisation des mesures de base en prévention du suicide dans les unités de psychiatrie de tous les CIUSSS et CISSS du Québec

Joël Arseneau sera accompagné pour l'occasion de l'instigateur de la pétition, monsieur Daniel Lepage, de madame Myriam Lafond du Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ) ainsi que de Kim Basque, directrice de la formation de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 21 mai 2025 HEURE : 11h30 LIEU : Foyer du Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

