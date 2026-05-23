/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse : appel à faire de la lutte contre la pauvreté un enjeu central des prochaines élections/

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - À quelques mois des élections provinciales, le Collectif pour un Québec sans pauvreté souhaite placer au premier plan le problème de la pauvreté comme déni des droits humains au Québec. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour aller à la rencontre des communautés et des personnes vivant en situation de pauvreté, le Collectif conclut sa tournée par une grande manifestation nationale, ce samedi, dans les rues de Limoilou. Fort de l'appui de près de 1400 organisations québécoises à son Manifeste pour un Québec sans pauvreté, il souhaite rappeler, aux côtés d'organisations membres et alliées, l'urgence d'agir et inviter les candidates et candidats à se positionner sur cet enjeu fondamental.

Les médias sont invités à un point de presse qui se tiendra en marge de la manifestation.

Aide-mémoire

Quoi : point de presse

Qui :

Peter Belland, Marie-Ève Brunet et Serge Petitclerc, Collectif pour un Québec sans pauvreté

Véronique Laflamme, Front d'action populaire en réaménagement urbain

Cassandre Mélanie Lamoureux, Regroupement des cuisines collectives du Québec

Olivier Surprenant, Union des consommateurs

Quand : samedi 23 mai 2026, à 11 h.

Où : Lieu historique national Cartier-Brébeuf (175, rue de l'Espinay)

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Informations : Martin Michaud, Collectif pour un Québec sans pauvreté : (418) 564-6038