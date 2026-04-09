/R E P R I S E --Avis aux médias - Modernisation de la réglementation sur le bruit de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal/

Nouvelles fournies par

Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)

09 avr, 2026, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Madame Cathy Wong, le directeur général de l'association des scènes de musique alternatives du Québec (SMAQ), Monsieur Jon Weisz, ainsi que la porte-parole de MTL 24/24, Madame Johanie Bouffard, convient les représentant(e)s des médias à une conférence de presse lors de laquelle sera présentée la nouvelle réglementation sur le bruit de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Date :                       

Jeudi 9 avril 2026


Heure :          

Conférence de presse : 10 h 30 à 11 h            

Breffage technique : 11 h à 11 h 30


Lieu :            

Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes                  

accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected]  

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

SOURCE Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)

Renseignements : Division des relations avec les citoyens et des communications : [email protected]

Profil de l'entreprise

Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)