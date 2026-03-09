OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les élèves de l'École secondaire du Chêne-Bleu de Pincourt, de concert avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), manifesteront devant le Parlement à Ottawa afin de défendre le droit à l'eau potable dans les communautés autochtones.

Depuis l'automne dernier, environ 750 élèves ont participé à des ateliers de sensibilisation sur le sujet. S'indignant d'apprendre que des Canadiennes et Canadiens n'ont pas accès à l'eau potable ou à l'eau courante en 2026, les élèves ont décidé d'exprimer leurs préoccupations aux élues et élus fédéraux en organisant une manifestation, prévue le 10 mars.

« Les peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des milliers d'années méritent les mêmes services de base que le reste de la population canadienne. L'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental, pas un privilège. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure. C'est une question de justice. C'est une question de respect. C'est une question d'égalité », dénonce avec vigueur Lorence Davignon, élève de secondaire 5 et marraine de l'événement.



Aide-mémoire QUOI : Manifestation d'une cinquantaine d'étudiantes et étudiants du secondaire

pour un accès à l'eau courante et potable équitable.

Animation sur place.

Chants de gorge. QUI : Possibilité d'entrevue avec les porte-paroles étudiants de l'événement.

Porte-parole anglophone disponible. QUAND : Le 10 mars, à 10 h 30 OÙ : Devant le Parlement du Canada, Wellington St, Ottawa

