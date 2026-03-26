/R E P R I S E --Avis aux médias - Les stagiaires prennent la rue pour la salarisation!/

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - À l'invitation du Syndicat national des stagiaires en éducation (SNSE-CSQ), des centaines de manifestantes et de manifestants participeront à une marche pour réclamer la salarisation des stages.

Des représentantes et représentants de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à laquelle est affilié le SNSE-CSQ, ainsi que de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), de l'Union étudiante du Québec (UEQ) et de la Fédération des associations de campus des étudiants de l'Université de Montréal (FAÉCUM), prendront également la parole sur place.

Aide-mémoire

QUOI : Manifestation du SNSE-CSQ pour la salarisation des stages QUI : Des centaines de manifestantes et de manifestants répondant à l'appel du Syndicat national des stagiaires en éducation (SNSE-CSQ) QUAND : Le jeudi 26 mars 2026 Déroulement : 12 h 15 - Rassemblement au Centre Sheraton Montréal

1201, boul. René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 2L7

12 h 35 - Prises de parole au square Dorchester

Sandrine Leblanc, présidente du SNSE-CSQ

Flora Dommanget, présidente de l'UEQ

Christopher Zéphyr, président de la FECQ

Yasmeen Lazaar, secrétaire générale de la FAÉCUM

Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ

12 h 45 - Départ de la marche

13 h - Arrivée au bureau du premier ministre François Legault

770, rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3A 3E8

Pour en apprendre davantage sur le Syndicat national des stagiaires en éducation (SNSE-CSQ), visitez le site suivant : https://snse.lacsq.org.

Profil du SNSE-CSQ

Le Syndicat national des stagiaires en éducation (SNSE-CSQ) représente environ 1 000 stagiaires à l'œuvre dans les établissements scolaires du Québec. En se regroupant, ils souhaitent bâtir un système éducatif juste et équitable, où chaque parcours est valorisé et où les étudiantes et étudiants peuvent se concentrer sur leur avenir sans subir de précarité financière. Le syndicat est affilié au Regroupement des Unités catégorielles (RUC-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Syndicat national des stagiaires en éducation (SNSE-CSQ)

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]