MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ainsi que la ville de Montréal feront une annonce en matière de logement à Montréal.

Les médias sont invités à se joindre à Soraya Martinez Ferrada, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), à Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, à Josefina Blanco, la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal, et à Marina Boulos-Winton de l'organisme Chez Doris pour l'annonce.

Date : Le 7 mars 2023



Heure : 9h45 HE



Emplacement : 1437, rue Chomedey, Montréal (salle d'activité au 3e étage)

