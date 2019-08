/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les citoyens de Québec se font rembourser la consigne sur leurs bouteilles de vin!/

QUÉBEC, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Les citoyens de la Ville de Québec pourront se faire rembourser une consigne sur leurs bouteilles de vin lundi prochain à midi devant l'Assemblée nationale. L'initiative organisée par un groupe de citoyens en collaboration avec l'organisme AmiEs de la Terre de Québec et la compagnie Williams environnement coïncide avec le coup d'envoi de la Commission parlementaire sur le recyclage du verre qui se tiendra tout au long de la semaine.

Point de dépôt de verre et consigne sur les bouteilles de vin

Lundi, le 12 août 2019, à midi

Devant l'Assemblée nationale

Sur l'avenue Honoré-Mercier

Les bouteilles seront collectées jusque vers 16 h,

ou l'atteinte d'un maximum de 3200 bouteilles.

Ainsi, ce point de dépôt permettra de rembourser (pour vrai) une consigne de 25 cents sur les bouteilles de vin. « Le service sera très rapide, il y aura un comptoir pour les gens qui viennent à pied ou en vélo ainsi qu'un service à l'auto. On demande cependant aux gens de ne pas apporter plus de 60 bouteilles et nous pourrons rembourser 3200 bouteilles au total. Le projet pilote du 12 août servira à démontrer au gouvernement que c'est facile et abordable de faire des points de dépôt », illustre une des initiatrices de la journée, Véronique Chadot, ingénieure junior en environnement et gestion des matières résiduelles.

« On veut illustrer la simplicité de la consigne sur les bouteilles de vin et des points de dépôt spécialisés pour le retour de l'ensemble des contenants consignés, comme dans les autres provinces. Il faut que ce soit facile, rapide et convivial pour le citoyen d'apporter ses contenants vides », fait valoir un autre des initiateurs de l'activité, Serge Williams, fondateur de Williams environnement.

