VANCOUVER, BC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, fera une annonce concernant la protection du saumon sauvage du Pacifique. Il sera accompagné du ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech, et de la députée de Vancouver Quadra, l'honorable Joyce Murray. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 19 juin 2024

Heure : 13 h 15 (HP)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire au préalable d'ici le 19 juin à 10 h 30 (HP) en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]