/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Pierre Fitzgibbon dirigera une mission commerciale et économique à Boston à l'occasion de la MedTech Conference 2019/

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dirigera une mission commerciale et économique à Boston, aux États‑Unis, à l'occasion de la MedTech Conference 2019, qui se déroulera du 22 au 25 septembre. Organisé par l'Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), cet événement, qui regroupe des décideurs et des influenceurs internationaux, est l'un des rassemblements les plus importants du secteur des technologies médicales en Amérique du Nord.

La délégation québécoise sera composée de plus de 70 participants, comprenant une quarantaine d'entreprises et d'organismes ainsi que des partenaires issus des secteurs québécois des technologies médicales et des technologies de l'information en santé. Par sa présence à Boston, le Québec pourra se distinguer davantage à l'échelle internationale et faire valoir le dynamisme de son secteur des technologies médicales. Secteur incontournable pour l'économie du Québec, l'industrie des sciences de la vie représentait, en 2018, plus de 56 000 emplois.

La MedTech Conference constitue une occasion unique pour les entreprises québécoises de favoriser le réseautage, de tisser des partenariats, d'attirer des investissements, de renforcer des relations d'affaires et d'établir des contacts privilégiés avec les grands industriels et distributeurs américains de l'industrie.

Soulignons que le ministre Fitzgibbon sera disponible pour rencontrer les médias le lundi 23 septembre, de 14 h 10 à 14 h 50, à l'Espace Québec.

