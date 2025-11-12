SASKATOON, SK, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Tyler Mathies, directeur général de la NAHC, et Toni Klassen, directrice générale de l'ACSM - Saskatoon.

Date : Le 12 novembre 2025 Heure : 11 h 00 (HC) Lieu : 102, chemin Henry Dayday, Saskatoon (Saskatchewan) S7W 1E2 Stationnement: Stationnement disponible des deux côtés du chemin Henry Dayday.

L'entrée de l'événement se trouve sur la promenade McOrmond.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]