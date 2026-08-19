/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SAINT JOHN/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 août, 2026, 05:45 ET
SAINT JOHN, NB, le 18 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières) et député de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable John Dornan, ministre de la Santé et député provincial de Saint John Portland-Simonds, et à Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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19 août 2026
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Heure :
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10 heures HA
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Lieu :
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Place Victoria (devant le 55, rue Victoria)
Note : L'événement aura lieu à l'extérieur.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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