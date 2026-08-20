/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OSHAWA/

OSHAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham et Dan Carter, maire d'Oshawa, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 août, 2026 Heure : 11 :00 (HE) Lieu : 135 rue Bruce, Oshawa, Ontario, L1H 7K5 Remarque : L'annonce aura lieu à l'extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]