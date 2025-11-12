/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LONDON/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
12 nov, 2025, 07:00 ET
12 nov, 2025, 07:00 ET
LONDON, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Josh Morgan, maire de London, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
12 novembre, 2025
|
|
|
Heure :
|
14 H 00 (HE)
|
|
|
Lieu :
|
46 Elmwood Place, London, Ontario,
Remarque : L'annonce aura lieu sur
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article