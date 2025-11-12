/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LONDON/ English

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

12 nov, 2025, 07:00 ET

LONDON, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Josh Morgan, maire de London, pour une annonce en matière de logement.

Date :

12 novembre, 2025



Heure :

14 H 00 (HE)



Lieu :

46 Elmwood Place, London, Ontario, 
N6J 1J2

 

Remarque : L'annonce aura lieu sur
un chantier de construction actif. Tous
les participants doivent porter un
équipement de protection individuelle
(EPI), incluant un casque, un gilet
haute visibilité et des bottes à embout
d'acier

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

