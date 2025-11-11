/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À ABBOTSFORD/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
11 nov, 2025, 16:00 ET
ABBOTSFORD, BC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Ernie Klassen, député fédéral de Surrey-Sud-White Rock, Ross Siemens, Maire d'Abbotsford et Stephen Bennett, chef de la direction de la Affordable Housing Societies, pour une annonce concernant le logement
Date:
12 Novembre, 2025
Time:
10 H 30 (HP)
Location:
RSVP à [email protected]
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
