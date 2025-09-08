/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soulignera les nouvelles mesures de soutien offertes aux entreprises et aux travailleurs du secteur de l'aluminium touchés par les droits de douane des États-Unis/ English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
08 sept, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, soulignera les mesures de soutien offertes aux industries du secteur de l'aluminium touchées par les droits de douane au Québec.
Date : Le lundi 8 septembre 2025
Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)
Lieu : Montréal (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.
SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
