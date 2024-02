LAVAL, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, et le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos, marqueront, en compagnie du ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, du ministre québécois délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, et du maire de Laval, Stéphane Boyer, l'importante réalisation qu'est la nouvelle usine de production de vaccins à ARNm à la fine pointe de la technologie de Moderna à Laval (Québec). Les dignitaires et les représentants des médias visiteront les installations. Un point de presse suivra.

Date : Le vendredi 23 février 2024

Heure : De 10 h à 12 h

