MEADOW LAKE, SK, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, fera une annonce concernant l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans des régions rurales de la Saskatchewan.

Une période de questions suivra.

Date : Le vendredi 16 janvier 2026

Heure : 11 h 30 (heure du Centre)

Lieu :

Centre coopératif de Meadow Lake, centre des événements Legacy Hall

506 3 Street East

Meadow Lake (Saskatchewan)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]