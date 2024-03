MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, annoncera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, l'octroi d'un soutien à des chercheurs et à des projets d'établissements universitaires partout au pays, en plus de mettre en relief le soutien du gouvernement du Canada à la communauté de la recherche.

Le ministre Rodriguez sera accompagné du président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, le professeur Alejandro Adem, ainsi que le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras. Lors de cette rencontre, des chercheurs de l'Université de Montréal présenteront également un aperçu de leurs travaux ayant bénéficié de financement.

Date : Le mercredi 13 mars 2024

Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Note à l'intention des représentants des médias

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

L'événement sera également diffusé en direct sur la page Facebook Science canadienne.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]